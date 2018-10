Quand le PSG prête gratuitement son jardinier à Jean-Michel Aulas

Si les relations n'ont pas toujours été au beau fixe entre l'OL et le PSG, la situation tend à s'améliorer. Pour preuve, le PSG vient de prêter gratuitement son jardinier au club lyonnais.

Une anecdote racontée par Jean-Michel Aulas et que révèle dans son édition du jour Le Figaro. «J'ai demandé à Jean-Claude Blanc et Nasser s'ils pouvaient nous déléguer Jonathan Calderwood, leur green-keeper pour nous aider à résoudre nos problèmes de pelouse. Ils l'ont fait de manière ouverte et en gentlemen. Chapeau à eux. Il est venu à Lyon dernièrement nous faire un audit. Sur la pelouse du stade, qui a été changée et est repartie dans de bonnes conditions, mais aussi sur tous les terrains du camp d'entraînement. Il nous a donné des tuyaux après une analyse pertinente.», a ainsi expliqué le patron du foot lyonnais.

Avant ce geste de la direction parisienne à l'égard d'un concurrent pour le titre de champion de France, tout n'avait pas été aussi rose entre les deux formations. A l'époque de l'arrivée du Brésilien Neymar au PSG, Aulas avait ainsi multiplié les saillies à l'encontre de Paris, critiquant notamment les 222 millions d'euros dépensés par le Qatar pour s'attacher les services de la star auriverde.

«Il y aura une réaction, sermonne le président lyonnais. Manchester City fait des choses assez similaires . Le football ne doit pas se résumer à une opposition fratricide entre Abou Dhabi (propriétaire de Manchester City) et le Qatar d’un côté, et puis de l’autre côté d’avoir des règles où c’est l’argent généré par le savoir-faire des clubs qui vient déterminer leur capacité à être les meilleurs sur le plan sportif.», avait-il promis à l'époque. Depuis, JMA a semble-t-il revu quelque peu son jugement...