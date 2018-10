Ligue 1 : Lille bat Saint-Étienne (3-1) et conforte sa place de dauphin

Les Lillois, deuxièmes du classement derrière le PSG, recevaient samedi Saint-Etienne pour la 9e journée de Ligue 1. Les Dogues ont battu les Verts (3-1) et consolident ainsi leur place de dauphin.

Sixième victoire de la saison pour les Nordistes. Le danger était pourtant bien réel avec la réception des quatrièmes du championnat de France : Saint-Étienne. Ce succès s’est dessiné lors de la deuxième période.

Car durant le premier acte, les deux équipes font jeu égal. Lille ouvre le score par Jonathan Bamba (1-0, 17e). Les Verts reviennent au score dix minutes plus tard sur un pénalty de Rémy Cabella (1-1, 26e).

Le doublé de Jonathan Bamba

Dès le retour sur le pré, Jonathan Bamba se montre sans pitié avec son ancienne équipe et permet aux joueurs de Christophe Galtier de reprendre l’avantage (2-1, 47e). Un doublé pour l’attaquant qui a déjà trouvé le chemin des filets à 7 reprises cette saison. Les Dogues se mettent à l’abri dans les derniers instants de la rencontre par l’inévitable Nicolas Pépé, à la conclusion d’une fulgurante contre-attaque (3-1, 85e).

Le Losc (19 points) prend les trois points et revient à cinq longueurs du PSG (24 pts), avant le choc entre Paris et Lyon, ce dimanche (21 heures) au Parc des Princes. De leur côté, les Verts subissent leur deuxième revers de l’année et reste à la 4e place en attendant les autres rencontres de la journée.