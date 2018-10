PSG-Lyon, 9e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG reçoit Lyon, ce dimanche 7 octobre, dans le choc de la 9e journée de Ligue 1. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+.

Plus que jamais, il y a Paris et les autres en Ligue 1. Le club de la capitale écrase outrageusement ce début de saison avec une entame record de huit victoires en autant de journées, égalant la performance de l’Olympique Lillois vieille de plus de 80 ans et reléguant son premier poursuivant Lille à 8 points. Une série que les hommes de Thomas Tuchel vont tenter d’étendre face à Lyon.

Des Lyonnais sensés pouvoir contrarier, à défaut de l’enrayer, l’hégémonie parisienne, mais qui alternent le bon et le beaucoup moins bon en championnat comme en Ligue des champions, quand Paris déroule à chacune de ses sorties et n’a connu qu’un fâcheux accroc à Liverpool. Dans ce contexte, il parait bien compliqué pour les coéquipiers de Nabil Fekir de rivaliser avec le champion de France en titre, emmené par un Neymar irrésistible.

Auteur d’un triplé, mercredi, en Ligue des champions, le Brésilien a martyrisé presque à lui seul l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1) et confirmé son impressionnante montée en puissance dans le sillage de la formation parisienne. «Il y a un championnat à deux vitesses, a déclaré, cette semaine, le président Lyonnais Jean-Michel Aulas. Le PSG est sûr de terminer avec 30 points d’avance car c’est la meilleure équipe.» En cas de victoire, il en compterait en tout cas déjà 13 d’avance sur les Gones après seulement un quart du championnat…