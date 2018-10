Lewis Hamilton sacré à Austin si…

Une cinquième mondiale couronne tend les bras à Lewis Hamilton. Le Britannique, vainqueur, ce dimanche, du Grand Prix du Japon et de six des sept dernières courses, pourrait même être sacré aux Etats-Unis sur le tracé d’Austin (le 21 octobre).

A quatre courses de la fin de la fin de la saison, Hamilton possède 67 points d’avance sur son dauphin Sebastian Vettel en tête du championnat du monde. Pour conquérir le titre sur le sol américain, le pilote Mercedes doit inscrire huit points de plus que l’Allemand. Le Britannique aurait 75 points d’avance, soit autant que le nombre de points restant à attribuer. Et même si l’Allemand remportait ensuite toutes les courses, il pourrait le rattraper en nombre de points mais pas en nombre de victoires (neuf contre cinq actuellement).

S’il s’impose dans le Texas et que le pilote Ferrari termine au-delà de la 2e place, il sera assuré du titre de champion du monde. Hamilton peut également se contenter de monter sur la 2e marche du podium pour être couronné, à condition que Vettel termine au-delà de la 4e place. Une 3e place peut également lui suffire si son rival finit au-delà de la 6e place. S’il termine en 4e ou en 5e position, Vettel devra franchir la ligne d’arrivée au-delà de la 7e ou 8e place.

En cas de 6e place à Austin, Lewis Hamilton sera officiellement champion seulement si Sebastian Vettel n’inscrit pas le moindre point. Mais Hamilton espère terminer le travail au plus vite. «On ne sait jamais comment va se passer le Grand Prix suivant, mais nous sommes de plus en plus forts, a-t-il confié. Austin nous convient bien en général, j’ai hâte de piloter là-bas.» S’il ne parvient pas à ses fins aux Etats-Unis, il lui restera le Mexique, le Brésil et Abou Dabi pour y parvenir et égaler l’Argentin Juan Manuel Fangio avec cinq titres.