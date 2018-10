Ligue 1, équipe de France, Ligue des champions... sur quelles chaînes regarder le foot cette saison ?

Cela n’aura échappé à personne. Avec les droits TV, il est devenu compliqué de savoir qui diffuse quelle compétition de football cette saison. Suivez le guide.

Les compétitions françaises

La Ligue 1

Cette saison, Canal+ diffuse les trois plus belles affiches du championnat de France de Ligue 1, le vendredi soir (20h45), le match du samedi après-midi (17h) et le match du dimanche soir (21h). Le reste des rencontres est diffusée par beIN SPORTS avec le MultiLigue 1 du samedi soir 20h et les matchs du dimanche à 15h et 17h.

La Ligue 2

Là aussi, ce sera sur les antennes de Canal+ et beIN SPORTS. Le groupe qatari diffusera les rencontres du vendredi soir (20h) et celle du samedi (15h) alors que le dernier match du lundi soir sera diffusé sur Canal+ Sport.

Le National

Canal+ possède l’intégralité des droits de la troisième division française. Les affiches seront diffusées sur Foot+ ou Canal+ Sport et le reste sera diffusé sur Dailymotion.

Les Coupes nationales

Canal + diffuse l’intégralité de la Coupe de la Ligue alors que le groupe France Télévision diffusera, à partir des 16es de finale, la meilleure affiche. La Coupe de France, en revanche, sera diffusée sur France Télévision et Eurosport.

L’équipe de France

Pour suivre les matchs amicaux et la Ligue des Nations, nouvelle compétition, il faudra jongler entre TF1 et parfois TMC, et M6 pour voir à l’œuvre les champions du monde.

Les compétitions européennes

La Ligue des Champions

Changement majeur pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. C’est désormais sur RMC Sport qu’il faudra se tourner. Le groupe retransmettra chaque journée huit matchs en direct et huit matchs en différé lors de la phase de poule. Certaines rencontres de Ligue des champions pourraient être diffusé en clair sur RMC Découverte et Numéro 23. A noter que la finale sera diffusée en clair.

La Ligue Europa

Comme pour la C1, il faudra se tourner vers RMC Sport pour voir la Ligue Europa. Les clubs français seront privilégiés le jeudi soir lors de la phase de poules et la chaîne a annoncé qu’elle diffusera une affiche par journée en clair sur Numéro 23.

Premier League, Liga, Serie A et Bundesliga

Comme la saison dernière, la Premier League sera sur RMC Sport et Numéro 23, qui devrait diffuser une dizaine de matchs en clair. En revanche, la Bundesliga, la Serie A et la Liga seront toujours à suivre sur les antennes de beIN Sports.

La MLS, la Liga NOS et la Super Lig Turque

Enfin, pour suivre les exploits de Wayne Rooney notamment, la MLS est diffusée sur Eurosport 1 et 2 entre 22h et 5h. Pour les aficionados du championnat portugais, la Liga NOS sera RMC Sport. Enfin, comme la saison dernière, beIN Sports diffuse quelques matchs de la Super Lig Turque.