Zinedine Zidane prêt à snober Manchester United et la Premier League ?

Depuis plusieurs semaines, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance du côté de Manchester United pour succéder à José Mourinho sur le banc des Red Devils. Mais l’ancien entraîneur du Real Madrid ne serait pas intéressé par le poste, ni pour coacher en Premier League, selon son agent.

«Je ne pense pas qu’il ira entraîner en Angleterre. C’est moins son style. J’en ai discuté avec lui, ça ne l’attire pas vraiment», a indiqué Alain Migliaccio, ce dimanche, au JDD. Des propos confirmés par son ancien coéquipier Bixente Lizarazu. «C’est un fantasme de la presse, c’est un fantasme des supporters, mais c’est de la flûte de paon. Il n’y a rien de concret », a affirmé l’ancien défenseur sur le plateau de Telefoot.

Et si Mourinho s’est donné un peu d’air grâce à la victoire arrachée, ce samedi, face à Newcastle (3-2), l’ancien meneur des Bleus, qui utilise son temps libre pour profiter de moments en famille, ne serait pas pressé de reprendre du service. «Il a choisi de vivre une année sabbatique, il ne replongera pas avant», a glissé son conseiller.

Concernant son avenir plus ou moins proche, Zidane pourrait néanmoins se laisser tenter par un défi venu d’Italie, et plus précisément de la Juventus Turin, où il a évolué cinq saisons. «Il y a une histoire, ça peut jouer», a déclaré Alain Migliaccio, ajoutant que l’homme aux trois Ligues des champions à la tête des Merengue était ouvert à toutes propositions. «Il peut se laisser séduire par un club coup de cœur, un projet magnifique, pas forcément chez un grand d’Europe.» L’avenir de «Zizou» n’a pas fini de faire parler…