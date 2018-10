Ce que l'on sait concernant l'accusation de viol contre Cristiano Ronaldo

La plaignante affirme que la scène s'est déroulée dans le Palms Hotel de Las Vegas, le 13 juin 2009. Avec une amie, elle rencontre le footballeur qui les convie dans sa suite pour la soirée. Celui-ci propose à Kathryn Mayorga, 34 ans aujourd'hui, de rejoindre le groupe installé dans le jacuzzi. Comme elle n'a pas de maillot, il lui propose un short et un t-shirt, avant de la conduire à la salle de bains pour qu'elle se change.

C'est à ce moment que les choses ont dégénéré, selon la jeune femme. Il aurait fait irruption dans la pièce au moment où elle se changeait. Sexe apparent, Cristiano Ronaldo lui aurait demandé une fellation. Elle refuse et sort de la salle de bain. Le footballeur la suit et la pousse sur un lit, d'après le témoignage de la femme. Il l'aurait sodomisée alors qu'elle refusait catégoriquement.

Lors de son dépôt de plainte, Kathryn Mayorga a expliqué qu'après cet épisode, une «médiation privée» a été mise en place entre elle et le footballeur portugais. Un versement de 375.000 dollars au profit de la jeune femme aurait été scellé, contre un silence absolu et l'abandon des procédures.

Elle avait été entendue à l'époque mais n'avait pas voulu donner le nom de l'agresseur présumé. Ses avocats estiment aujourd'hui que cette accord est caduque, en raison de l'état psychologique de leur cliente et des pressions exercées. Kathryn Mayorga souhaite désormais «obtenir justice» et «empêcher que cela arrive à d'autres femmes».

Il s'est exprimé par deux fois, sur les réseaux sociaux. D'abord sur Instagram, le mardi 2 octobre. dDans une vidéo diffusée en direct, le joueur de la Juventus Turin a affirmé que c'était une «fake news», tout en expliquant que ces gens «veulent se faire de la publicité sur mon nom. Ils veulent devenir célèbre». Puis le lendemain, sur Twitter, de manière beaucoup plus formelle. «Le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de tout ce que je suis et de ce en quoi je crois». Cristiano Ronaldo s'est dit «serein», avec «la conscience claire».

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 octobre 2018