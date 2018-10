Les 30 nommés pour le Ballon d’Or dévoilés tout au long de la journée de lundi

France Football et l’Equipe annoncent ce lundi les 30 joueurs susceptibles de remporter le Ballon d’Or. Les prétendants sont dévoilés au compte-gouttes par ordre alphabétique.

Le trophée sera décerné le 3 décembre. Les cinq premiers nommés sont connus. Parmi eux, Karim Benzema ( Real Madrid ) et Edinson Cavani (PSG).

Première liste de nommés : Benzema et Cavani en liste

Il est accompagné de son coéquipier madrilène Gareth Bale. L’attaquant argentin Sergio Agüero et le gardien brésilien Alisson Becker font également partie de cette première liste. Le dernier des cinq nommés est le buteur du PSG, Edinson Cavani.

Zoom sur les cinq premiers nommés du Ballon d'Or France Football 2018 https://t.co/LHw6FCDYmh — #ballondor (@francefootball) 8 octobre 2018

Cristiano Ronaldo et De Bruyne entrent dans la danse

La seconde liste de cinq joueurs comporte des candidats sérieux comme Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, avant de rejoindre la Juventus, ou encore Kevin De Bruyne auteur d'une superbe saison avec Manchester City (titre en Premier League) et avec la Belgique (demi-finale de Coupe du monde).

Antoine Griezmann et N'Golo Kanté entrent en piste

On connait désormais la moitié des nommés pour le Ballon d'Or. Deux champions du monde font leur apparition sur la prestigieuse liste : Griezmann et Kanté. L'attaquant de l'Atlético Madrid est l'un des favoris pour l'obtention du trophée. En plus du mondial russe, il a remporté l'Europa ligue et fut désigné meilleur joueur de la compétition.