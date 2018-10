Les nommés pour le Ballon d’Or et le trophée Kopa ont été dévoilés

France Football et l’Equipe annoncent ce lundi les joueurs susceptibles de remporter le Ballon d’Or et le trophée Kopa. Les prétendants sont dévoilés au compte-gouttes par ordre alphabétique.

Les nommés pour le ballon d'or Masculin

Le trophée sera décerné le 3 décembre. Les cinq premiers nommés sont connus. Parmi eux, Karim Benzema ( Real Madrid ) et Edinson Cavani (PSG).

Première liste de nommés : Benzema et Cavani en liste

Il est accompagné de son coéquipier madrilène Gareth Bale. L’attaquant argentin Sergio Agüero et le gardien brésilien Alisson Becker font également partie de cette première liste. Le dernier des cinq nommés est le buteur du PSG, Edinson Cavani.

Zoom sur les cinq premiers nommés du Ballon d'Or France Football 2018

Cristiano Ronaldo et De Bruyne entrent dans la danse

La seconde liste de cinq joueurs comporte des candidats sérieux comme Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, avant de rejoindre la Juventus, ou encore Kevin De Bruyne auteur d'une superbe saison avec Manchester City (titre en Premier League) et avec la Belgique (demi-finale de Coupe du monde).

And it goes on! 5 new nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football!





Thibaut Courtois ▶ @thibautcourtois



Cristiano Ronaldo ▶ @Cristiano



Kevin De Bruyne ▶ @DeBruyneKev



Roberto Firmino



Diego Godin ▶ @diegogodin





10/30 #ballondor pic.twitter.com/AJTWe6I0er — #ballondor (@francefootball) 8 octobre 2018

Antoine Griezmann et N'Golo Kanté entrent en piste

On connait désormais la moitié des nommés pour le Ballon d'Or. Deux champions du monde font leur apparition sur la prestigieuse liste : Griezmann et Kanté. L'attaquant de l'Atlético Madrid est l'un des favoris pour l'obtention du trophée. En plus du mondial russe, il a remporté l'Europa ligue et fut désigné meilleur joueur de la compétition.

Les nommées pour le ballon d'or Féminin

Le Ballon d'Or féminin est une nouveauté, même si un prix de la meilleure joueuse existait déjà quand les prix Fifa et Ballon d'Or étaient fusionnés, de 2010 à 2016.

Amandine Henry, capitaine de l'équipe de france féminine, sélectionnée

La joueuse de l'Olympique lyonnais apparaît dans la première liste, avec deux coéquipières : l'Anglais Lucy Bronze et la Norvégienne Ada Hegerberg. L'attaquante danoise Pernille Harder et l'Américaine Lindsey Horan, ex-attaquante du PSG, y figurent également.

Amel Majri et l'OL toujours en bonne position

Trois autres joueuses de l'Olympique lyonnais comptent parmi les cinq autres nommées : la milieu de terrain tunisienne Amel Majri, la défenseure japonaise Saki Kumagai et la milieu allemande Dzenifer Marozsan. Elles sont accompagnées de l'attaquante anglaise de Chelsea Fran Kirby, et de l'attaquante australienne des Red Stars de Chicago Sam Kerr.

Wendy Renard, septième joueuse de l'OL sélectionnée

La défenseure figure sur la dernière liste, ainsi que l'attaquante brésilienne d'Orlando Pride Marta, l'attaquante néerlandaise du FC Barcelone Lieke Martens, la milieu américaine de Seattle Reign FC Megan Rapinoe, et l'attaquante canadienne du Portland Thorns FC, Christine Sinclair.

Les dix nommés pour le trophée Kopa

Pour la toute première fois, le trophée Kopa récompensera le meilleur joueur de moins de 21 ans. Deux Français sont dans la course.

Houssem Aouar, premier français en lice

Dans la première liste dévoilée figure l'espoir français Houssem Aouar, milieu de l'Olympique lyonnais âgé de 20 ans. Il est suivi par le défenseur britannique Trent Alexander-Arnold, l'attaquant italien Patrick Cutrone, le milieu offensif japonais Ritsu Doan, et le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma.

Kylian Mbappé nommé

Le jeune champion du monde était attendu dans cette liste. Il y est accompagné du milieu de terrain malien du FC Red Bull Salzbourg, Amadou Haidara, du milieu néerlandais de l'AS Rome Justin Kluivert, du milieu du Borossia Dortmund, l'Américain Christian Pulisic, et de l'attaquant brésilien Rodrygo, surnommé le «nouveau Neymar Jr».