Des supporters de Sochaux déversent des déchets sur le parking des joueurs

L’ambiance est tendue à Sochaux. Preuve en est avec l’action de certains supporters de plus en plus remontés contre la direction, coupable, selon eux, de nuire à l’institution par manque d’entretien d’un des terrains d’entraînement.

A la veille de la défaite, lundi soir, face à Metz (1-2), une quinzaine d’entre eux ont affiché leur mécontentement et leur exaspération. Après avoir soigneusement ramassé pendant une heure et demi des déchets qui jonchaient aux abords du terrain concerné, situé en face du Stade Bonal, ils ont déversé l’ensemble des détritus sur le parking des joueurs, a rapporté l’Est Républicain. Le monticule de déchets contenait des centaines de bouteilles plastiques, des emballages, des sacs poubelles et même un charriot.

A l'aube de #FCSMFCM nettoyage d'automne ce matin au terrain d'entrainement afin de nettoyer les ordures du @FCSM_officiel qui trônaient la depuis des mois. Le tout à été rendu à ses heureux propriétaires. pic.twitter.com/o9jdoVYlsk — Tribune Nord Sochaux (@tribune_nord_sx) 7 octobre 2018

La raison de cette colère n’est pas dû principalement aux résultats décevants depuis le début de saison, mais à la mauvaise gestion de la part des actionnaires chinois Ledus et des gestionnaires espagnols Baskonia du club. Les supporters n’apprécient pas de voir le terrain d’entraînement nommé «Chabaud» laissé à l’abandon depuis cet été avec une pelouse hors d’état ainsi qu’un système d’arrosage défaillant le rendant impraticable. Avec cette action, les supporteurs ont voulu dénoncer «un cruel manque de respect pour l’institution», selon un communiqué de la Tribune Nord Sochaux.

Devant cette situation, les joueurs sont sortis sur le parking, dont certains avec une serviette autour de la taille, pour échanger avec les supporters présents. Les discussions se sont déroulées dans le calme avant que les Sochaliens ne déblayent eux-mêmes le passage pour pouvoir sortir avec leur véhicule.

Sur le plan sportif, Sochaux occupe la 15e place du classement de Ligue 2 avec trois victoires, un nul et six défaites en dix journées. Lors de la prochaine journée, la formation entraînée par José Manuel Aira se déplace sur la pelouse de Troyes (11e).