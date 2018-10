Vidéo : Un rap bulgare à la gloire de Kylian Mbappé

Le talent de Kylain Mbappé a largement dépassé les frontières. Et l’attaquant français a des fans partout dans le monde, y compris en Bulgarie, où un rappeur a écrit une chanson à sa gloire.

Vêtu d’un survêtement du PSG et muni de fumigènes ou encore de bouteilles d’alcool, Fyre vante les qualités du jeune prodige tricolore dans sa langue maternelle et va jusqu’à prendre la même posture de l’enfant de Bondy lorsqu’il marque un but.

La chanson, intitulée tout simplement «Kylian Mbappé», connait un certain succès. Mise en ligne mi-août, tout juste un mois après le titre de champion du monde décroché par l’équipe de France en Russie, la vidéo a déjà été visionnée près de 800 000 fois et devrait franchir la barre du million de vues.

Il n’est pas le premier rappeur à rendre hommage à l’attaquant des Bleus en chanson. Avant lui, JXSE et Oblackchild avaient déjà sorti des titres dédiés au joueur français le plus cher de l’histoire (180 millions d’euros).