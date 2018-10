Stade Toulousain - Bath, 1re journée de Champions Cup : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Stade toulousain se déplace sur la pelouse de Bath, samedi 13 octobre, en ouverture de la Champions Cup. Un match à suivre en direct sur beIN SPORTS 1 à partir de 14h.

Absent de la Champions Cup pour la première fois de son histoire l’an dernier, le quadruple vainqueur de l’épreuve (1996, 2003, 2005, 2010) est de retour. Un retour qui ne s’annonce toutefois pas aisé pour le club haut-garonnais.

Un choc contre le Leinster

Car si le talent est là, l’effectif manque cruellement d’expérience du très haut niveau. D’autant que les hommes d’Ugo Mola sont placés dans une poule 1 très compliquée qui comprend également les champions en titre du Leinster et les London Wasps. «Le prestige c’est bien, mais la réalité du terrain va vite nous rattraper, a précisé le manager toulousain. On tombe dans une poule difficile. On commence d’ailleurs par un déplacement très compliqué à Bath.»

Les coéquipiers de Yoann Huget, 6es de Top 14 et qui viennent de s’imposer face à Agen (10-0) devront négocier comme il se doit ce premier rendez-vous. Avant de recevoir la semaine prochaine les Irlandais du Leinster.