Maroc - Comores, éliminatoires de la CAN 2019 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après s'être parfaitement relancé face au Malawi (3-0) en septembre, la sélection marocaine va devoir confirmer face à une surprenante formation comorienne, qui a réussi à tenir en échec le Cameroun dernièrement (1-1).

Avec des joueurs qui évoluent en France (Alhadur, Bakar, Youssouf, Abdou) ou qui y sont passés (Ahamada, Abdullah, Abdallah), cette formation des Comores peut gêner les hommes d'Hervé Renard qui devront faire sans leur magicien, Hakim Ziyech, blessé ainsi que leur capitaine Medhi Benatia, non convoqué.

Les deux formations s'affronteront ensuite le mardi 16 octobre aux Comores. Une double confrontation que les Lions de l'Atlas ne doivent pas manquer avant de retrouver le Cameroun en novembre pour ce qui sera, sûrement, la finale de ce groupe B. Même si les Camerounais sont qualifiés d'office en tant que pays organisateur.

Liste des joueurs pour les matchs contre les Comores les 13 & 16 octobre 2018





Players list for the games against Comoros 13 & 16 October 2018 pic.twitter.com/FKeJEHOkV9

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) 3 octobre 2018