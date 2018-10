France-Allemagne en Ligue des nations : à quelle heure et sur quelle chaine ?

L’équipe de France affronte, ce mardi 16 octobre, l’Allemagne en Ligue des nations. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h45 sur M6.

Les cadres de retour dans la maison bleue Après avoir proposé une équipe remaniée, amputée de la moitié des joueurs titulaires au coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde, pour affronter l’Islande, jeudi, en match amical (2-2), Didier Deschamps devrait revenir à du classique au moment de retrouver les Allemands. Au regard de la performance d’ensemble décevante sur la pelouse de Guingamp, jusqu’à l’entrée fracassante de Kylian Mbappé, le sélectionneur n’aura aucun mal à aligner son équipe devenue type depuis juillet dernier, à une exception près avec le forfait de Samuel Umtiti, vraisemblablement suppléé par Presnel Kimpembe malgré une prestation laborieuse face aux vikings islandais.

Charge à elle de faire honneur au statut de champion du monde d’une équipe de France pas toujours très emballante dans le jeu et que tout adversaire rêve de faire redescendre de son nuage. C’est super d’avoir cette étiquette de champions du monde, mais les matchs ne sont plus pareils. Les adversaires nous voient autrement, a confié Blaise Matuidi. Il faut qu’on élève encore plus notre niveau de jeu».

Et davantage face à une Mannschaft revancharde, après son élimination dès le 1er tour du Mondial et le cinglant revers subi, samedi, aux Pays-Bas (3-0). «On doit se préparer à une réaction et je suis sûr qu’ils chercheront à rectifier le tir contre nous pour effacer cette claque», a insisté N’Golo Kanté, qui, comme ses coéquipiers, n’a sûrement pas oublié les difficultés rencontrées à l’aller à Munich début septembre (0-0). «Mais à ce moment-là, on n’avait pas eu beaucoup de vacances et on était un peu fatigué, a indiqué Lucas Hernandez. On n’était pas au top physiquement et là nous sommes tous revenus à notre meilleur niveau». L’occasion est idéale pour le prouver.