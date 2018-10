Le bon coup de «Grizou» dans la course au Ballon d'or

Il était arrivé au stade de France, mardi soir, chantant, sifflotant et maté à la main. Antoine Griezmann en est reparti tout aussi décontracté, avec le sentiment du devoir accompli.

Buteur de la tête puis sur penalty, l’attaquant de l’Atlético Madrid a surgi dans la nuit dyonisienne pour permettre à l’équipe de France de renverser l’Allemagne (2-1) et devenir au passage le 10e meilleur buteur de l’histoire des Bleus (26 buts en 65 sélections). Avec ce doublé, il en a surtout profité pour ramener la lumière vers lui dans la course au Ballon d’or et se rappeler au bon souvenir des 192 journalistes appelés à voter pour la précieuse récompense. Ce, alors que la concurrence s’annonce féroce avec le Croate Luka Modric et ses coéquipiers champions du monde Kylian Mbappé et Raphaël Varane.

Troisième en 2016, après ses défaites en finales de la Ligue des champions et de l’Euro 2016, il a mis, cette fois, toutes les chances de son côté pour mettre un terme à l’hégémonie de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, avec notamment un sacre en Ligue Europa, assorti d’un doublé en finale et le titre de meilleur joueur de la compétition, et une Coupe du monde, où il a été le Tricolore le plus décisif et désigné meilleur joueur de la finale.

Sans oublier ses 33 buts inscrits cette année, dont ses deux buts face aux Allemands mardi soir, sous les yeux de sa mère. A croire qu’elle lui porte chance. La dernière fois qu’elle était venue assister à l’une de ses rencontres, c’était en Ligue des champions, au début du mois, contre Bruges avec déjà un doublé à la clé. «Je crois qu’elle va prendre un abonnement chez moi, une petite location», a confié Griezmann sourire aux lèvres. Au moins jusqu’au 9 novembre, date de la clôture des votes pour le Ballon d’or…