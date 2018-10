Le combat Arsen Goulamirian – Mark Flanagan : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Français Arsen Goulamirian affronte l’Australien Mark Flanagan, samedi 20 octobre. Un combat de boxe à suivre en direct et en intégralité sur Canal+ à partir de 20h45.

Sept mois après son exploit face au Belge Ryad Mehry, l’Arménien d’origine remet sa ceinture en jeu, une nouvelle fois au Palais des Sports de Marseille.

Une soirée riche en combats

Depuis son sacre, « Feroz » (23 combats, 23 victoires, 15 KO) ne peut plus se cacher. Et le premier à vouloir lui contester son statut sera l’Australien (29 combats, 24 victoires dont 17 par KO, 5 défaites), boxeur dur au mal, qui s’était notamment incliné aux points face à Denis Lebedev lors d’un championnat du monde WBA en 2017.

Autres grands rendez-vous de cette soirée : Mickael Diallo, de retour après plus d'un an d’absence en raison d’une blessure à la main, Louis « Kaway » Toutin opposé à son compatriote Howard Cospolite pour le championnat EBU de l’Union européenne des super-welters, ainsi que le Marocain Mohammed Rabii enfileront les gants pour des combats en 8 rounds. Enfin, le public marseillais pourra soutenir Mehdi Amar et Mathias Lourenco, deux boxeurs locaux.