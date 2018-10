NBA : débuts réussis pour Parker malgré la défaite des Hornets

Malgré la défaite subie mercredi face à Milwaukee (113-112) pour son premier match avec les Charlotte Hornets, Tony Parker avait de quoi être satisfait de ses débuts avec sa nouvelle franchise.

«Tony a été fabuleux, il a permis à Kemba Walker de souffler et nous a permis de conserver notre rythme et notre concentration», a apprécié son entraîneur James Borrego, qui fut longtemps adjoint de Gregg Popovich à San Antonio. Pour cette première, Parker a inscrit huit points et réalisé sept passes décisives en vingt minutes de jeu.

Du haut de ses 36 ans et auréolé de ses quatre titres de champion NBA, le champion français s'est imposé comme le leader naturel de la franchise détenue par l'ancienne gloire, Michael Jordan. "On a mal débuté la rencontre et c'est lui qui a surgi et qui nous a vraiment réveillé", a confirmé son compatriote et coéquipier Nicolas Batum.

Les Hornets rêvent cette saison de se qualifier pour la phase des play-offs, ce qui serait une première depuis 2016, voire d'accéder au premier tour ce qui n'est plus arrivé depuis 2002.