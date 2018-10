Racing 92 - Ulster en Champions Cup : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Racing 92 affronte l'Ulster, samedi 20 octobre, lors de la 2e journée de Champions Cup. Un match à suivre en direct et en intégralité sur beIN SPORTS 3 à partir de 18h30.

Peu importe le style du moment que la victoire est au rendez-vous. C’est l’état d’esprit que le Racing 92, qui reçoit l’Ulster samedi en Champions Cup, semble avoir décidé d’adopter cette saison.

La victoire et c'est tout

Après deux défaites en finale de la compétition, dont la dernière en mai dernier, les Ciel et Blanc, habitués au beau jeu ces dernières années, font désormais dans le pragmatisme pour atteindre leur but. Comme la semaine dernière face aux Scarlets (13-14) où les Racingmen ont privilégié le succès au spectacle. «Si ce n’est pas spectaculaire mais que ça gagne, on s’en moque, a confié Wenceslas Lauret. Tant que les matchs sont gagnés.» Reste à savoir si cela suffira pour atteindre le toit de l’Europe.