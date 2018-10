Strasbourg-Monaco, 10e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Seulement 18e au classement, Monaco se déplace, ce samedi 20 octobre, à Strasbourg pour la 10e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur beIN SPORTS MAX 8.

Les choses sérieusement vont commencer pour Thierry Henry. Moins d’une semaine après sa nomination à la tête de l’AS Monaco, en remplacement de Leonardo Jardim, l’ancien attaquant tricolore va connaître son baptême du feu dans le costume d’entraîneur. Des débuts tant attendus et loin d’être simples pour le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (51 buts) conscient «qu’il y a un énorme travail à effectuer».

Car le club de la principauté est plongé dans une crise de résultats avec une seule victoire toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Avant de se rendre en Alsace, Henry s’est donc attelé à redonner confiance à son groupe logiquement en proie au doute. «Il faut essayer de retrouver une certaine joie, de la sécurité, éviter les buts», a-t-il confié lors de sa présentation.

Reste à connaitre quels seront ses hommes de base, le système qu’il souhaite appliquer ou encore les préceptes qu’il va appliquer, lui qui a fait l’éloge d’Arsène Werger et de «l’école nantaise» du milieu des années 1990. «Les miens seront clairs, a-t-il insisté. Mais une chose est sûre, la clé est la patience.» Et il faudra pour les mettre en place et en apercevoir les prémices dans un calendrier chargé avec six matchs en trois semaines.