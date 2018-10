Lionel Messi privé de Clasico

Barcelone a payé au prix fort, samedi, sa victoire contre le FC Séville (4-2) et son retour en tête de la Liga. Le club catalan a perdu Lionel Messi, victime d’une fracture du radius du bras droit. Absent au moins trois semaines, l’Argentin manquera, dimanche prochain, le Clasico face au Real Madrid.

Tout avait pourtant bien commencé pour le capitaine du Barça. Passeur décisif sur l’ouverture du score de Philippe Coutinho en début de rencontre, Messi a doublé la mise peu avant le quart de jeu (12e) pour placer son équipe sur la voie du succès. Mais quelques minutes plus tard, il est resté au sol, grimaçant de douleur, après avoir vu son bras droit se tordre au moment d’amortir une chute. Remplacé par Ousmane Dembélé, Messi a passé des examens qui ont révélé une fracture du radius, synonyme de trois semaines d'indisponibilité au minimum.

Un coup dur pour le club catalan avant de recevoir l’Inter Milan en Ligue des champions et le Real Madrid en championnat. «Il est clair que c’est une perte notable, a indiqué l’entraîneur barcelonais Ernesto Valverde. Nous savons qui il est, nous savons ce qu’il nous apporte, nous savons ce que pense l’adversaire quand il est là. Nous nous préparons pour cela, mais évidemment que nous allons ressentir l’absence de Messi. C’est un joueur fondamental pour nous, qui définit beaucoup le jeu de l’équipe.»

L’absence de Lionel Messi sera peut-être une chance pour le Real Madrid au plus mal en ce début de saison et qui reste sur quatre défaites en cinq matchs toutes compétitions confondues. Preuve que les départs à l'intersaison de l'entraîneur Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo ont laissé un champ de ruines au Bernabeu. Et l’avenir de Julen Lopetegui semble ne tenir qu'à un fil dans une semaine décisive avec la réception du Viktoria Plzen en Ligue des champions et surtout le déplacement à Barcelone dans un Clasico sans Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo…