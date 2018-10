Vidéo : Violente bagarre générale entre les Lakers et Houston en NBA

LeBron James risque de se souvenir longtemps de sa première au Staples Center de Los Angeles, samedi soir, avec le maillot des Lakers sur les épaules. Et pas seulement en raison de la défaite de son équipe contre Houston (124-115).

La rencontre s’est achevée dans la plus grande des confusions. Alors qu’il restait moins de cinq minutes à jouer et que les Rockets n’avaient qu’un point d’avance (109-108), une bagarre a éclaté lorsque le jeune Brandon Ingram a bousculé James Harden qui venait de commettre une faute sur lui. Un geste d’humeur qui a mis le feu aux poudres, notamment entre Rajon Rondo et Chris Paul, qui en sont violemment venus aux poings sur le parquet.

Ce dernier, qui a tenté de mettre à un doigt dans l’œil de son adversaire, accuse Rondo de lui avoir craché au visage. Et pendant que des vigiles et les entraîneurs tentaient de séparer les joueurs des deux équipes, Ingram en a rajouté une couche et a asséné un coup de poing au visage de Paul que LeBron James, son grand ami, voulait calmer.

Au terme de longues minutes de discussions dans une ambiance électrique, les trois protagonistes impliqués dans cette échauffourée ont été logiquement exclus et risquent de très lourdes suspensions.

A l’issue de ce revers, le 2e en autant de rencontres, «King James» n’a pas voulu évoqué cet incident. «Je n’ai pas vu ce qu’il s’est passé», a simplement déclaré le triple champion NBA, déjà vers le prochain face aux Spurs de San Antonio. A priori, sans Brandon Ingram et Rajon Rondo.