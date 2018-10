Ligue des champions : le Bayern souffle enfin

Le Bayern Munich, sur courant alternatif depuis un mois, a retrouvé le sourire en s'imposant sur le terrain de l'AEK Athènes (2-0), mardi, pour le compte de la 3e journée de Ligue des champions.

Mais que ce fut compliqué ! Les Allemands, archi-dominateurs, ont mis plus d'une heure à forcer le verrou grec : ils ont dû attendre une volée de Javi Martinez (61e), rapidement suivie par un but de renard de Robert Lewandowski (63e), pour éviter un faux pas qui aurait compliqué les choses pour le géant bavarois.

Grâce à ce succès, le deuxième de rang toutes compétitions confondues, le Bayern prend seul la tête du groupe E, en attendant l'autre match de la soirée, entre l'Ajax et Benfica à Amsterdam. Car, après un mois calamiteux et quatre sorties consécutives sans victoire, c'est un Bayern malade qui a débarqué à Athènes. «Je me suis personnellement préparé pendant deux ou trois semaines pour ce match», avait même assuré l'entraîneur bavarois Niko Kovac, signe de l'importance de ce match contre l'AEK.

Le succès 3-1 face à Wolfsburg en championnat a certes rassuré mais il a été occulté par une conférence de presse tonitruante, la veille, de deux hommes forts du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness. Les deux dirigeants ont tapé du poing sur la table pour se plaindre du traitement de leur club dans la presse. Ils ont ainsi jugé la couverture médiatique du Bayern «irrespectueuse et dégoûtante», citant notamment l'article 1 de la constitution allemande qui stipule que «la dignité humaine est intangible».

Le Bayern n'est donc pas au mieux et cela s'est vu sur le terrain: tour à tour, Robben (10e), Gnabry (12e, 38e), Lewandowski (26e), James (30e) ou Hummels (36e) ont raté le coche. Pas forcément rassurant pour le Bayern, pas franchement inspiré à Athènes mais qui peut souffler. Enfin.