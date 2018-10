L'incroyable montre de luxe de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo n’est pas passé inaperçu, lundi, en conférence de presse, à l’occasion de son retour à Old Trafford pour affronter, ce mardi soir, Manchester United avec la Juventus Turin en Ligue des champions. Le quintuple Ballon d’or arborait une luxueuse montre à son poignet gauche.

Le modèle de la gamme Jacob&Co Caviar Tourbillon a été entièrement personnalisé pour la star portugaise. Ce «petit» bijou est orné de 424 diamants blancs et coûte la modique somme de deux millions d’euros, soit environ un peu moins d’un mois de salaire de l’ancien madrilène qui perçoit aux alentours de 30 millions d’euros net par an en Italie. Ambassadeur de la marque Jacob&Co depuis 2013, «CR7» avait précédemment un modèle doté de diamants de 15,25 carats et évalué à 113 000 euros.

Evidemment, l’attaquant portugais ne s’est pas épanché sur le sujet. Il a évoqué son retour dans le nord de l’Angleterre, neuf ans après son départ. «C’est très émouvant pour moi de revenir à Manchester et Old Trafford. Je me souviens de tout, des trophées que j’ai gagné… Je me souviens des supporters, c’était quelque chose de fantastique», a-t-il confié. Reste à savoir quel accueil lui réservera le public mancunien.

Ce rendez-vous sera aussi l’occasion des retrouvailles avec José Mourinho, qu’il a eu comme entraîneur à Madrid, où leur relation était pour le moins tumultueuse jusqu’au départ du coach portugais. «C’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps et personne ne peut dire le contraire. C’est aussi simple que ça», a néanmoins déclaré Mourinho.

Et Cristiano Ronaldo tentera d’en faire une nouvelle démonstration pour permettre à la Juve de signer une troisième victoire dans le groupe H et prendre une option sur la première place devant les Red Devils. «Manchester a une bonne équipe et joue bien à domicile. Ce sera difficile pour nous. Mais si nous jouons comme le veut l’entraîneur, nous avons une bonne chance de gagner, a-t-il indiqué. Nous avons nos armes pour nous imposer.» Et Cristiano Ronaldo en fait évidemment partie.