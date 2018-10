Real Madrid-Viktoria en Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Dans la tourmente, le Real Madrid reçoit, ce mardi 23 octobre, le Viktoria Plzen pour la 3e journée de Ligue des champions. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur RMC Sport Live 6.

C’est la semaine de tous les dangers pour le Real Madrid et surtout Julen Lopetegui. L’avenir de l’entraîneur ne tient plus qu’à un fil. De l’autre des Pyrénées, son sort parait même déjà scellé. Seul le calendrier, avec la réception du Viktoria Plzen en Ligue des champions et le déplacement, dimanche, à Barcelone pour le Clasico, lui permet d’avoir un sursis à la tête des Merengues. En cause, la série actuelle de cinq matchs sans la moindre victoire toutes compétitions confondues (4 défaites, 1 nul), qui a plongé le triple champion d’Europe en titre dans la crise.

Les départs conjugués, cet été, de Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo ont laissé un véritable champ de ruine au sein de la Maison Blanche qui a toutes les peines du monde à se reconstruire. Symbole du désastre qui touche le club madrilène, les huit heures passées sans inscrire le moindre but avant que Marcelo ne réduise l’écart lors de la défaite, ce week-end, contre Levante (1-2). Du jamais vu dans toute l’histoire du club en 116 en d’existence. Dans ce contexte, difficile pour Lopetegui d’échapper au couperet, même si, pour l’instant, il garde la confiance de ses joueurs. «Il n’est jamais bon de changer d’entraîneur, a déclaré le capitaine Sergio Ramos. (…) Julen a le soutien de tout le vestiaire». Mais pour combien de temps encore ?

De son côté, l’ancien sélection de la Roja n’a aucune intention de baisser les bras. «Nous devons continuer à travailler, à y croire et à insister, voilà la seule manière de changer la dynamique. (...) Je me sens plus motivé que jamais et je crois plus que jamais en cette équipe», a-t-il confié. Une équipe, battue, il y a trois semaines, par le CSKA Moscou (1-0), qui n’aura pas le droit à l’erreur face à Plzen pour ne pas compromettre ses chances de qualification pour les 8es de finale, alors qu’une nouvelle contre-performance précipiterait le départ de Julen Lopetegui. Il ne resterait plus qu’aux dirigeants madrilènes de lui trouver un remplaçant. Mais si les noms d’Antonio Conte, Arsène Wenger ou encore Leonardo Jardim circulent dans la capitale espagnole, la tâche ne s’annonce pas aussi simple.