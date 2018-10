Bruges-Monaco en Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Dernier de son groupe avec zéro point, Monaco se déplace, ce mercredi 24 octobre, sur la pelouse de Bruges pour la 3e journée de Ligue des champions. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 18h55 sur RMC Sport 1.

Thierry Henry ne pouvait pas vivre pire scénario pour ses débuts à la tête de Monaco. Faute de mains coupable de son gardien Seydou Sy, blessure de Falcao, carton rouge de Samuel Grandsir juste après son entrée en jeu, défaite à Strasbourg (2-1)… rien n’a été épargné au nouvel entraîneur monégasque. «J’ai un peu tout vécu dans ce match, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Ce n’est pas le scénario rêvé, mais il va falloir rester positif».

Il n’a surtout pas le temps de s’apitoyer sur son sort, car se profile à l’horizon le déplacement décisif à Bruges, dont le compteur est également bloqué à zéro après les deux premières journées. Un petit clin d’œil du destin, lui qui était, il y a peu encore, entraîneur adjoint de l’équipe de Belgique.

Mais l’heure est plus que jamais à l’urgence sur le Rocher. Avant-dernier de Ligue 1, le club de la principauté n’a plus gagné depuis la 1ère journée de championnat mi-août et reste sur une terrible série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. Empêtrés dans ce marasme, les Monégasques n’auront pas le droit à l’erreur en terre belge pour ne pas hypothéquer leurs chances de qualification pour les 8es de finale déjà fortement compromises en dépit des nombreuses absences.

Malgré tout, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France veut croire en la capacité de ses joueurs de redresser la barre. «J’ai vu des signes encourageants au niveau de ce qu’on a essayé de faire», a-t-il noté. Mais seront-ils suffisants pour inverser la tendance et enfin s’imposer en Ligue des champions, où Monaco n’a plus remporté la moindre rencontre depuis son quart de finale retour face au Borussia Dortmund le 19 avril 2017 ? Réponse ce mercredi.