Le Clasico Barcelone-Real Madrid : à quelle heure et sur quelle chaine ?

C’est l’un des matchs les plus suivis et attendus de l’année. Le Clasico entre Barcelone et le Real Madrid se tient, ce dimanche 28 octobre, au Camp Nou. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 16h15 sur beIN SPORTS 1.

C’est une première depuis 2007. Ce choc entre les deux grands rivaux du football espagnol, le 239e du nom, se jouera sans Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi. Le Portugais et l’Argentin sont ni plus ni moins que les deux meilleurs buteurs de l’histoire du Clasico, avec 18 buts pour «CR7» et 26 réalisations pour «La Pulga». Mais Ronaldo est parti, cet été, faire les beaux jours de la Juventus Turin, alors que Messi souffre d’une fracture du radius du bras droit contractée une semaine plus tôt.

Mais son absence n’a pas eu de conséquence sur le club catalan, qui a dominé l’Inter Milan en Ligue des champions sans son génie argentin (2-0). «Il nous reste désormais à bien finir cette semaine si importante», a lancé l’entraîneur Blaugrana Ernesto Valverde à l’issue de la rencontre. Histoire d’écarter définitivement les doutes et d’enfoncer un peu plus les Merengue. Car si le champion d’Espagne en titre, actuellement leader, a redressé la barre grâce à ses succès contre le FC Séville (4-2), après une série de quatre matchs sans victoire en Liga, puis face aux Nerazzurri, c’est une équipe du Real Madrid en pleine crise qui va se présenter dans l’antre catalane. Et ce n’est pas la victoire étriquée en Coupe d’Europe sur le Viktoria Plzen (2-1) qui a ramené la sérénité dans la capitale espagnole.

Julen Lopetegui est plus que jamais assis sur un siège éjectable et une déconvenue à Barcelone a de très grandes chances d’entraîner son départ à la tête du triple champion d’Europe en titre moins de six mois après son arrivée. Mais une victoire en terre ennemie pourrait lui redonner du crédit et surtout permettre à son équipe de revenir à seulement un point de son adversaire au classement. «C’est un gros match, il n’y a pas besoin de se poser 150 questions, a confié Karim Benzema, buteur sur la scène européenne. Il faut jouer notre football et surtout avoir l’envie de gagner, pas de faire match nul ou gérer un résultat.»

Les Barcelonais se méfient d’ailleurs d’une réaction des joueurs madrilènes dans une rencontre et un contexte si particuliers. «Dans un tel match, malgré les dynamiques de chaque équipe, les écarts se réduisent, tout se resserre et on verra ici un grand Real Madrid, a indiqué Valderde. Le Real risque d’être encore plus dangereux, ils vont faire front.» Et c’est tant mieux pour le spectacle et les quelques 500 millions de téléspectateurs qui devraient suivre ce Clasico à travers près de 200 pays.