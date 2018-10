Vidéo : suivez en direct la présentation du Tour de France 2019

Pour la deuxième fois de l’histoire, le Grand Départ aura lieu, le 6 juillet prochain, à Bruxelles, où le peloton effectuera une boucle autour de la capitale belge. Un choix en guise d’hommage Eddy Merckx, qui est le coureur ayant porté le plus souvent le maillot jaune, alors que cette 106e édition de la Grande Boucle fêtera le centenaire de cette tunique devenue emblématique.

Un contre-la-montre par équipes d’une trentaine de kilomètres sera au menu de la 2e étape toujours à Bruxelles. Pour le reste, rien n’a filtré ou presque. A en croire certaines rumeurs parues dans la presse quotidienne régionale ou sur les réseaux sociaux, les coureurs pourraient mettre le cap à l’Est, après une incursion en Champagne, pour une quatrième arrivée à La Planche des Belles Filles depuis 2012. Un passage par le Massif Central est également évoqué.

Mais les grimpeurs vont une nouvelle fois trouver leur terrain d’expression avec les Pyrénées et les Alpes, où le programme s’annonce pour le moins copieux. Le Tour a de grandes chances de tutoyer des sommets puisqu'une arrivée à Val Thorens, au-delà des 2000 mètres d’altitude, est pressentie. Mais tout n’est que supposition. Toutes les interrogations seront levées par Christian Prudhomme. Une chose est sûre, l’arrivée est programmée le 28 juillet, comme de coutume, sur les Champs-Élysées, où sera connu le successeur de Geraint Thomas.

Voici le parcours officiel du #TDF2019 ! / Here is the #TDF2019 route pic.twitter.com/dSsyynWXZ8

— Tour de France (@LeTour) 25 octobre 2018