OM-PSG, 11e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Marseille reçoit le PSG dimanche 28 octobre en clôture de la 11e journée du championnat de France de Ligue 1. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur Canal+ à partir de 21h.

Cela fait sept ans désormais que l'OM n'a plus battu son rival parisien en championnat. Il faut en reffet remonter au 27 novembre 2011 pour trouver trace d'un succès marseillais au Vélodrome lors d'un «classico». A l'époque, Marseille avait infligé un sérieux revers au PSG en l'emportant 3-0 grâce à des buts de Loïc Rémy, Morgan Amalfitano et André Ayew. Sous l'impulsion de son puissant actionnaire qatarien, le club de la capitale a depuis pris peu à peu l'ascendant sur les Olympiens, une supériorité qui a atteint son paroxysme le 26 février 2017 lors du carton parisien (5-1).

Cette saison, Paris devrait encore plus asseoir sa domination sur Marseille et le reste des équipes de L1. 10 journées, 10 victoires et déjà 8 points d'avance sur son concurrent le plus proche, Lille : le PSG a effectué un départ canon. L'OM, 4eme, reste sur deux succès contre Caen et à Nice. Mais les joueurs de Garcia ont déjà perdu deux matches contre des concurrents directs pour l'Europe (à Lyon et à Lille).

Ce match entre Paris et Marseille sera d'autant plus scruté que les deux formations tenteront de relever la tête après une semaine européenne agitée : le PSG a cravaché pour prendre un point à domicile contre Naples (1-1) en Ligue des Champions et les Phocéens ont coulé chez eux contre la Lazio de Rome (1-3) en Ligue Europa.