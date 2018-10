Crash à Leicester : le président du club «était à bord» de l'hélicoptère

Un hélicoptère appartenant aux dirigeants du club de Leicester City s'est écrasé, samedi, à près de 200 mètres du King Power Stadium. Le crash, qui a eu lieu après le match contre West Ham, aurait tué notamment le président et propriétaire du club.

C'est en tout cas ce qu'affirme la BBC, qui a recueilli le témoignage d'un proche de la famille du milliardaire thaïlandais, Vichai Srivaddhanaprabha, le président du club. Selon cette source, ce dernier, qui avait l'habitude de venir assister aux matchs en hélicoptère, «était à bord» au moment de l'accident.

Mais sa présence à bord n'a pour l'heure été confirmée officiellement, ni par la direction du club, ni pas la compagnie de l'homme, «King Power».

L'appareil venait de décoller du centre de la pelouse, lorsque des témoins cités par Sky ont vu l'appareil entrer en vrille. L'hélice droite aurait cesser de fonctionner. Un autre témoin, intérrogé par le Telegraph, a indiqué avoir vu «des flammes partout».

Les secours se sont rapidement rendus sur place.

Un porte-parole du club de Leicester a déclaré : «Nous assistons les services de Police et les services d'urgence locaux pour gérer un incient majeur à King Power Stadium. Le Club s'exprimera de façon plus détaillée quand plus d'informations sur les circonstances seront établies».

Quant à l'entraîneur français du club de Premier League, Claude Puel, il a confirmé à plusieurs médias français dimanche matin qu'il ne se trouvait pas dans l'hélicoptère au moment de l'accident et qu'il était, par conséquent, sain et sauf.