L'hélicoptère appartenant au dirigeant de Leicester City s'est écrasé près du stade

Il s'agit de l'hélicoptère du propriétaire du club de Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha. Ce dernier aurait l'habitude de venir assister aux matches en hélicoptère. Impossible de savoir pour le moment s'il était à l'intérieur.

Les secours se sont rapidement rendus sur place.

L'appareil venait de décoller du centre de la pelouse, lorsque des témoins cités par Sky ont vu l'appareil entrer en vrille. Un autre témoin, intérrogé par le Telegraph, a indiqué avoir vu «des flammes partout».

A Leicester City spokesman said: “We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.”

— Leicester City (@LCFC) 27 octobre 2018