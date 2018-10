Forfait à Paris, Rafael Nadal laisse sa place de n°1 mondial à Novak Djokovic

« J’ai senti quelque chose aux abdominaux depuis quelques jours, surtout au service. Les médecins m’ont recommandé de ne pas jouer », a indiqué le Majorquin, absent des courts depuis sa défaite en demi-finales de l’US Open début septembre.

De son côté, le Serbe, en forme depuis le printemps avec des succès à Wimbledon, Cincinnati, l’US Open ou encore Shanghai, n’avait besoin que de passer un tour de plus que Nadal pour retrouver la place de n°1 deux ans après l’avoir perdue.

« Cela a été une année difficile pour moi en termes de blessures, donc je préfère éviter de faire des choses drastiques. Cela n’aurait pas été bon pour moi, ni pour personne, de rentrer sur le court en sachant que ce ne serait possible de jouer au mieux », a conclu l’Espagnol, qui pourrait ne pas jouer le Master de Londres.

.@RafaelNadal explique son forfait pour le tournoi.



Rafael Nadal explains his withdrawal from the tournament. #RolexParisMasters pic.twitter.com/Z6kEvR2ZP5

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) 31 octobre 2018