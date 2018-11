Ligue 1 : le PSG s'impose face à Lille (2-1) et établit un nouveau record

Le PSG a battu Lille (2-1) ce vendredi 2 novembre, sur la pelouse du Parc des Princes. Le club parisien signe ainsi sa douzième victoire en Ligue 1 en autant de matches, établissant un nouveau record européen.

Kylian Mbappé a ouvert le score à la 70e minutes, et Neymar a enfoncé le clou quatorze minutes plus tard. C'est seulement quatre minutes avant le coup de sifflet final, dans le temps additionnel, que le LOSC a finalement marqué un but sur penalty, transformé par Nicolas Pépé.

Le précédent record de victoires d'affilée en début de saison revenait à Tottenham, avec onze matches gagnées entre 1960 et 1961. Ce succès est une véritable bouffée d'air frais pour le PSG, qui se prépare pour un match crucial mardi 6 novembre, face à Naples en Ligue des champions.