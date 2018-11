Ligue 1 : Bordeaux tient Lyon en échec (1-1)

Pour cette douzième journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux sont allés chercher un point à Lyon (1-1), grâce à une frappe d'Andrea Cornelius (73'). Il s'agit du premier but marqué par le Danois en France.

Houssem Aouar avait ouvert le score juste avant la mi-temps (45') donnant ainsi un court avantage à Lyon pendant le début de seconde période. Mais après de multiples occasions, les Bordelais sont parvenus à égaliser.

Ce match décevant a de quoi inquiéter l'OL, quelques jours à peine avant son rendez-vous européen contre Hoffenheim.

De leur côté, les Girondins se remettent en selle avec ce nul et ce but d'Andrea Cornelius après avoir enchaîné plusieurs défaites en Ligue 1 : à domicile contre l'OGC Nice la semaine passée et à Montpellier encore avant.