Karen Khachanov bat Novak Djokovik et remporte le Masters 1000 de Paris-Bercy

Karen Khachanov a créé la sensation, ce dimanche, en remportant le Rolex Paris Masters à Bercy. Le Russe, 18e mondial, a battu en finale Novak Djokovic (7-5, 6-4) pour décrocher le plus beau titre de sa jeune carrière.

Il pouvait s’agenouiller et embrasser le court Central. Karen Khachanov a conclu de la meilleure des manières sa semaine dans la capitale française avec ce premier sacre en Masters 1000. Impressionnant tout au long du tournoi, le Russe a signé quatre victoires sur des membres du Top 10 pour signer le plus beau succès de sa carrière et succéder à l’Américain Jack Sock. «Pour moi, c’est une des meilleures semaines de ma carrière. Je ne pouvais pas imaginer terminer aussi bien ma saison», s’est-il félicité à l’issue d’une finale parfaitement maitrisée.

