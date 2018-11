Monaco - Club Bruges en Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'AS Monaco affronte Bruges, mardi 6 novembre, lors de la 4e journée de la Ligue des champions. Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1 à partir de 18h55.

Une victoire ou rien. Avec un seul point au compteur après trois journées, Monaco doit impérativement s'imposer face aux Belges s'il veut encore espérer quelque chose dans cette C1.

14 matchs sans connaître la victoire

Après un match nul (1-1) à l'aller, les hommes de Thierry Henry, pour qui ce sera le premier match de Ligue des champions à domicile en tant qu'entraîneur des Monégasques, pourront dire adieu à leur rêve de huitièmes de finale s'ils ne s'imposent pas au Stade Louis II. Surtout, si dans le même temps, l'Atlético Madrid venait à dominer le Borussia Dortmund dans l'autre rencontre du groupe.

Le problème, c'est que le club de la principauté n'arrive pas à sortir la tête de l'eau avec un 14e match consécutif sans connaître la victoire. «Cette défaite est plus inquiétante que les précédentes car on n’a pas su créer de jeu et on ne s’est pas procuré d’occasion, a confié Henry après le revers à Reims samedi (1-0). Le plus important, c'est de retrouver cette confiance car les mecs ne sont pas libérés. Avec les blessés qu’on a, il faut trouver l’amalgame et le meilleur schéma tactique. Moi aussi, j’apprends, ça ne fait que 15 jours que je suis là.»