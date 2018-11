Ronaldinho au bord de la ruine

Banqueroute pour Ronaldinho ? Retraité des terrains depuis 2015, le Brésilien serait en proie à d’importants problèmes financiers, selon le média brésilien UOL Esporte.

Sa situation est si préoccupante qu’il ne resterait que six euros sur les comptes en banque du Ballon d’or 2005, qui a pourtant empoché des millions tout au long de sa carrière. C’est le constat qu’aurait fait la justice brésilienne qui s’intéresse de près à son épargne, alors qu’il est poursuivi dans son pays pour non-paiement d’une amende de deux millions d’euros après la construction illégale d’une maison dans une zone protégée. Ce défaut de paiement lui a valu la confiscation de son passeport.

Mais l’ancien joueur, passé notamment par le PSG et le FC Barcelone et à la vie exubérante, pourrait rapidement voir ses comptes se renflouer. Toujours sponsorisé par Nike, Ronaldinho a récemment signé un contrat avec la marque américaine pour lancer des crampons à son effigie. Ce partenariat devrait lui permettre de résoudre ses soucis d’argent et régler ses dettes. Mais aussi de récupérer son passeport afin de poursuivre ses opérations marketing à travers le monde.

Néanmoins, ces révélations ne vont pas aider «Ronnie» à redorer son image, écornée auprès d'une partie de ses fans par le soutien apporté à Jair Bolsonaro, le candidat d’extrême-droite qui vient de remporter l’élection présidentielle au Brésil.