Ligue des champions : un nouveau gâchis pour Lyon

Comme à l’aller, l’Olympique Lyonnais a été accroché dans les derniers instants, ce mercredi, par Hoffenheim en Ligue des champions (2-2). Tout reste à faire pour les hommes de Bruno Genesio pour espérer se qualifier pour les 8es de finale.

Si Nabil Fekir et les Lyonnais ne parvenaient pas à décrocher leur billet à l’issue de cette phase de groupes, ils ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes. Et à leur incapacité à tenir un résultat, même en supériorité numérique, ainsi que leur fragilité inhérente. Car les matchs se suivent et se ressemblent inlassablement pour Lyon qui n’en finit plus d’exaspérer ses supporters avec des rencontres plus frustrantes et affligeantes les unes que les autres. La réception du club allemand au Groupama Stadium n’a pas échappé à la règle.

Alors qu’ils avaient promis une réaction, après la rencontre insipide livrée face à Bordeaux en championnat (1-1), les hommes de Bruno Genesio n’ont pas tenu parole. L’entraîneur des Gones a pourtant tenté de faire bouger les choses au coup d’envoi avec un nouveau système en 3-5-2 qui n’a pas eu l’effet escompté. Tout avait pourtant bien commencé avec une première période globalement maîtrisée même si tout n’a pas été parfait. Mais ses joueurs ont eu le mérite d’être réalistes dans le dernier geste pour mener de deux buts à la pause grâce à Nabil Fekir (19e) et Tanguy Ndombele (28e), alors qu’Anthony Lopes a effectué plusieurs parades décisives dans sa cage (24e, 36e).

Et rien ne laissait imaginer un nouveau scénario catastrophe et un énorme gâchis. Encore moins après l’expulsion de Kasim Nuhu, cinq minutes seulement après la pause. Mais voilà, les Lyonnais ne sont jamais parvenus à inscrire le troisième but réclamé à la mi-temps par Genesio malgré plusieurs occasions franches. Ils ont ainsi tendu le bâton pour se faire battre et Hoffenheim ne s’est pas privé de le saisir pour frapper un premier coup par l’intermédiaire d’Andrej Kramaric (65e) avant que Pavel Kaderabek ne mette K-O l’OL dans le temps additionnel (92e).

«Ce n’est pas possible à ce niveau-là, si on veut espérer une qualification. On n’a pas pris conscience que, dans un match de foot, rien n’est jamais fini. On se pensait peut-être trop beaux à la mi-temps et on laisse revenir l’adversaire bêtement. Ce sont des erreurs inacceptables à ce niveau, pour aller chercher une qualification. On avait à cœur de se rattraper. C’est tellement rageant de concéder un match nul alors qu'on avait le match en main», a pesté Lucas Tousart à l’issue de la rencontre.

Alors qu’ils avaient leur qualification entre les mains à trois minutes de la fin du match, les Lyonnais, toujours deuxièmes du groupe F à trois points de Manchester City qui a étrillé le Shakhtar Donetsk (6-0), vont devoir s’employer pour rallier les 8es de finale. Et la tâche s’annonce loin d’être simple avec la réception de Manchester City et un déplacement sur la pelouse du Shakhtar lors de la dernière journée.