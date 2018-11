Equipe de France : Suivez en direct vidéo la liste de Didier Deschamps

Didier Deschamps doit annoncer, ce jeudi 8 novembre, sa liste des joueurs retenus pour les deux derniers matchs de l’année de l’équipe de France aux Pays-Bas en Ligue des nations (16 novembre) et l’Uruguay en match amical (20 novembre). Cette annonce est à suivre en direct à partir de 14h.

Depuis le sacre en Russie, le sélectionneur tricolore a fait une confiance presque aveugle à ses Champions du monde lors des deux rassemblements post-mondial, n’effectuant que quelques ajustements à la marge au gré des forfaits de certains joueurs. Mais, cette fois, il pourrait être contraint de remanier son groupe dans des proportions plus importantes.

A commencer par les blessures de Raphaël Varane, Samuel Umtiti et Lucas Hernandez. Trois titulaires de l’arrière-garde tricolore, alors que le quatrième en la personne de Benjamin Pavard est à la peine à Stuttgart, dernier de Bundesliga, et a été pointé du doigt lors de ses dernières sorties en Bleu. Le patron des Tricolores va donc devoir bricoler et pourrait rappeler Kurt Zouma, Mamadou Sakho, ou encore Adil Rami, même s'il est en difficulté avec l’OM.

A moins qu’il innove avec les convocations de Clément Lenglet, convaincant à Barcelone, Abdou Diallo, capitaine des Espoirs, ou Aymeric Laporte. Ce dernier entretient toutefois des relations compliquées avec Deschamps et n’a plus été appelé depuis mars 2017 malgré ses bonnes performances avec Manchester City.

Sur les côtés, Ruben Aguilar frappe à la porte et pourrait profiter des déboires de Djibril Sidibé à Monaco. Tout comme Bouna Sarr. A gauche, Benjamin Mendy devrait, lui, effectuer son retour, accompagné de Lucas Digne, qui devrait pallier la probable absence d’Hernandez.

Si le milieu de terrain ne devrait pas connaître de changements, l’attaque est l’autre secteur qui risque d’être chamboulé. Anthony Martial, qui n’a plus goûté aux Bleus depuis le mois de mars, a inscrit cinq buts lors des quatre dernières journées de Premier League avec Manchester United et pourrait se voir offrir une nouvelle chance de convaincre Didier Deschamps.

D’autant que Thomas Lemar est à l’infirmerie du côté de l’Atletico Madrid. C’est le cas également d’Alexandre Lacazette, même si lui aussi n’a pas forcément de bons rapports avec Deschamps. Mais sa forme actuelle à Arsenal plaide en sa faveur, au contraire de Dimitri Payet, Florian Thauvin ou encore Olivier Giroud, sevré de temps de jeu à Chelsea.