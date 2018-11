Espérance Tunis - Al Ahly, finale de la Ligue des champions africaine : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après un match aller qui a fait couler beaucoup d'encre, l'Espérance de Tunis et Al Ahly se retrouvent pour une finale retour qui s'annonce bouillante.

Le club égyptien s'était imposé 3-1 à Alexandrie après avoir obtenu deux pénalties dont un très contesté après une "simulation" de Walid Azaro, qui avait notamment déchiré son maillot pour faire croire qu'un adversaire le lui avait arraché. La CAF l'a d'ailleurs suspendu deux rencontres. Le Marocain ne sera donc pas de la partie.

— Football Together (@Football2Gether) 8 novembre 2018