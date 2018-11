France - Afrique du Sud, test-match : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

A moins d’un an du Mondial, le XV de France n’a plus de temps à perdre. Avec huit matchs à venir, dont le premier test de novembre, samedi, face à l’Afrique du Sud, les Tricolores doivent enfin trouver une dynamique positive pour préparer comme il se doit le grand rendez-vous international, qui aura lieu au Japon.

Contre les Springboks, les hommes de Jacques Brunel devront effacer la très mauvaise tournée estivale en Nouvelle-Zélande (3 lourdes défaites) et renouer avec le succès, ce qui n’est arrivé que deux fois en huit rencontres en 2018 (Italie et Angleterre dans le Tournoi des 6 nations).

«Notre objectif, c’est d’avoir un contenu avec une qualité constante sur une partie, a confié hier le manager des Bleus. Il faut que l’on obtienne des victoires rapidement pour y arriver.» A ses joueurs d’y parvenir lors de ces trois tests-matchs (Afrique du Sud, Argentine, Fidji) de novembre.

Check out the Springbok team to face @FFRugby at the Stade de France in Paris on Saturday and let us know your thoughts on the team! #boksontour #loverugby pic.twitter.com/MQ5jCYVBSp

— South African Rugby (@Springboks) 8 novembre 2018