Monaco-PSG, 13e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En grande difficulté, Monaco reçoit le PSG, ce dimanche 11 novembre, en clôture de la 13e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+.

Le Rocher s’effrite. L’AS Monaco semble même au bord de l’implosion entre une situation sportive inquiétante, avec une 19e place en Ligue 1 ajoutée à une élimination en Ligue des champions, et un contexte extra-sportif sulfureux, avec l’inculpation de son propriétaire Dmitri Rybolovlev dans une vaste affaire d’escroquerie présumée. Ces déboires n’ont rien de rassurant pour le club de la principauté avant de recevoir l'intouchable leader parisien, dans un choc, qui apparait plus que déséquilibré (29 points d'écart), entre les deux derniers champions de France. L’heure est plus que jamais à la mobilisation et à l’union sacrée dans les rangs monégasques, pour remettre à flot un club en pleine dérive.

Appelé à la rescousse, il y a bientôt un mois, Thierry Henry n’est toujours pas parvenu à redresser la barre, avec deux nuls et trois défaites toutes compétitions confondues depuis sa nomination à la place de Leonardo Jardim. «Le groupe est touché mentalement. Il faut essayer de retrouver le droit chemin», a-t-il confié après la débâcle subie face à Bruges sur la scène européenne (0-4). Sa situation n’est pas sans rappeler celle connue par un certain Didier Deschamps pour sa première expérience sur un banc, dans ce même club de Monaco. L’actuel sélectionneur des Bleus avait obtenu un bilan similaire avant de goûter à la victoire lors de sa sixième rencontre.

Pour imiter son aîné et permettre à l’ASM de renouer avec le succès, qu’elle n’a plus connu depuis la 1ère journée au mois d’août, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus va devoir battre le club de la capitale. «J’espère qu’on trouvera la solution pour arrêter Paris», a lâcher Henry. Ce qu’aucune formation n’est parvenue à faire depuis le début de la saison dans l’Hexagone. Car si les hommes de Thomas Tuchel rencontrent des difficultés en Ligue des champions, c’est loin d’être le cas en championnat après avoir battu le record du meilleur départ dans l’histoire des 5 grands championnats européens avec 12 succès. Et ils n’ont aucune intention de s’arrêter en si bon chemin, déterminés à assoir leur suprématie. Quitte à enfoncer encore un peu plus Monaco et Thierry Henry.