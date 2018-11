Vidéo : le sublime but de Karim Benzema contre le Celta Vigo

Après avoir atteint, mercredi en Ligue des champions, la barre des 200 buts sous le maillot madrilène, le Français ne s’arrête plus.

Dimanche soir, il a ouvert le score pour le Real Madrid à Vigo. A la suite d’un long ballon de Luka Modric, Benzema a réalisé un contrôle somptueux avant de finir en beauté. Sublime.

[ VIDÉO BUT] #LaLiga



Quel but de Benzema contre le Celta Vigo !



Une ouverture magnifique de Modric, un contrôle en pivot et une frappe imparable ! pic.twitter.com/Eyg0gqcEpN

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 11 novembre 2018