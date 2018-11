Equipe de France : Ousmane Dembélé avance sans filet

Un titre de champion du monde n’offre pas un totem d’immunité. Ousmane Dembélé semble l’avoir appris à ses dépens ces derniers mois.

Avec le FC Barcelone ou avec l’équipe de France, l’attaquant connaît un début de saison qui interroge. Alors qui'il avait parfaitement démarré la saison avec cinq buts en six matchs avec le Barça, les performances de l’ancien Rennais, arrivé en Catalogne pour 105 millions d’euros en provenance de Dortmund en 2017, s’apparentent aujourd’hui aux montagnes russes.

Deschamps attend plus de lui

En cause : son manque de régularité, son mode de vie inapproprié pour le sport de haut niveau et son indiscipline. Il est notamment arrivé en retard la veille du Clasico et n’a donc pas été aligné par son entraîneur. Il a aussi été absent de l’entraînement jeudi dernier, sans prévenir son club, et a été écarté du groupe, ce week-end, contre le Betis Séville.

Les supporters catalans se souviennent aussi de son problème de lacets au moment d’entrer en jeu face au FC Séville. «Que ce soit avec son club ou en équipe de France, il doit être plus attentif à ces choses qui font partie du football de haut niveau et de ses exigences, a confié lundi Deschamps. Ces situations se répètent.»

Néanmoins, le sélectionneur compte toujours sur lui et espère qu’il va se reprendre. «Je ne désespère pas qu’il prenne conscience que ces aspects-là, il doit les améliorer pour ne pas que ça vienne en négatif», a expliqué le patron des Bleus, qui a indiqué que si Ousmane Dembélé ne se reprenait pas, il ferait «en sorte de lui faire comprendre différemment.» Autrement dit, il pourrait le laisser chez lui lors des prochains rendez-vous.