Maroc - Cameroun, éliminatoires de la CAN 2019 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Maroc affronte le Cameroun, vendredi 16 novembre, lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Un choc à suivre en direct sur beIN SPORTS 2 à partir de 20h.

Jamais les Lions de l'Atlas ne sont parvenus à battre leurs homologues indomptables en match officiel. La seule victoire marocaine remonte à un match comptant pour les Jeux de la francophonie en 1994. Autant dire, une grosse disette pour le Royaume face au Cameroun.

A Casablanca, les hommes de Hervé Renard seront peut-être transcendés par la possibilité de décrocher leur ticket pour la CAN 2019 en cas de victoires. Deuxièmes du groupe B, avec 7 points, derrières les Camerounais (10 points) - qualifiés d'office en tant qu'organisateurs - et devant le Malawi (4 points), les coéquipiers de Hakim Ziyech et Medhi Benatia, qui fera son retour en sélection, seront soutenus par leur bouillant public.

Le Maroc qualifié si…

- Si le Maroc s’impose et que dans l’autre rencontre de la poule, les Comores s’imposent face au Malawi ou qu’il y a un nul, il sera qualifié directement.

- Si le Maroc n’obtient qu’un nul face au Cameroun et que le Malawi s’incline aux Comores, il sera qualifié.

- En cas de défaite marocaine et que le Malawi s’impose aux Comores dans le même temps, il faudra attendre la dernière journée, en mars, et le match entre le Malawi et le Maroc, qui compteront le même nombre de points.