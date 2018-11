Championnats de France 2018 : Charlotte Bonnet ne se cache plus

A 23 ans, Charlotte Bonnet n’est plus l’espoir de la nage tricolore, elle en est devenue le leader. Et elle compte bien le prouver une nouvelle fois lors des championnats de France qui démarre jeudi à Montpellier.

Une piscine qui lui a permis l’an dernier de rafler tous les titres qu’elle convoitait (6 au total) et en s’offrant quatre records de France, avant ensuite de briller sur la scène européenne l’hiver dernier mais aussi cet été.

Les Mondiaux en 2019

Et Charlotte Bonnet compte bien éclabousser une nouvelle fois ces championnats même si elle ne se présentera pas à 100%. «Je ne sais pas exactement où je me situe, surtout que ce sera ma troisième compétition en une semaine, a-t-elle expliqué. Mais j’aime vraiment ces championnats et habituellement, ils me réussissent. Et comme je fais l’impasse sur les Mondiaux, j’ai envie d’y performer.»

Avec son nouveau statut, Bonnet, qui compte ensuite se préparer au mieux pour les championnats du monde 2019, se sait attendu dans la piscine olympique Antigone. A elle de répondre présent pour confirmer qu’elle a bien pris le relais de l’ancienne génération.