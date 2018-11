WRC : Sébastien Ogier en route vers un 6e sacre ?

En tête du championnat du monde des Rallyes, avec trois points d’avance sur Thierry Neuville, Sébastien Ogier peut décrocher un 6e titre consécutif lors de la dernière épreuve de la saison, qui se tient jusqu’à dimanche, en Australie.

«Ça fait quatorze ans que les Français sont champions du monde en rallye et ça serait bien que ça continue.» Sébastien Loeb, sacré à neuf reprises en WRC (de 2004 à 2012), n’a pas manqué d’apporter un soutien appuyé à son compatriote Sébastien Ogier.

Quintuple tenant du titre, le pilote français a retrouvé la tête du classement, après sa victoire en Grande-Bretagne et sa deuxième place en Catalogne, mais il ne compte que trois petits points d’avance sur le Belge Thierry Neuville et 23 unités sur l’Estonien Ott Tänak, alors que 25 points seront empochés par le vainqueur de cette ultime épreuve et cinq seront attribués au plus rapide de la Power Stage.

Le dénouement a rarement été aussi indécis ces dernières années, même si le natif de Gap est en position de force pour étendre son règne avec une sixième couronne mondiale consécutive. «C’est toujours mieux d’avoir les points dans la poche que de devoir aller les chercher, a-t-il insisté. La pression est maintenant sur nos rivaux qui doivent combler leur retard, même si ce ne sera pas facile.»

Car Ogier aura le désavantage d’ouvrir la route devant ses concurrents. «Cette position ne nous facilitera pas la tâche, a-t-il confirmé. Mais nous sommes prêts pour le challenge. Nous avons eu beaucoup de succès en Australie au fil des années et notre objectif est d’ajouter un nouveau.» Et un quatrième succès sur les routes australiennes, où Neuville s’est imposé la saison dernière, lui permettrait de continuer à suivre les traces de Loeb dans la légende. Avant de retrouver Citroën la saison prochaine.