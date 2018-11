Masters : Djokovic, facile vainqueur de Zverev, premier qualifié

Novak Djokovic, qui a facilement écarté l'Allemand Alexander Zverev (6-4, 6-1), s'est qualifié pour le dernier carré du Masters grâce au set gagné par John Isner contre Marin Cilic, finalement vainqueur, mercredi à Londres.

Assuré de finir l'année à la place de N.1 mondial, Djokovic est le premier qualifié pour les demi-finales du tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison. Après sa victoire, il a vu l'Américain John Isner (10e) remporter un set en soirée contre le Croate Marin Cilic (7e), vainqueur 6-7 (7-3) 6-3, 6-4.

Dans ce groupe dominé par le Serbe, une seule place reste donc à prendre entre Cilic, Zverev et Isner, mal embarqué avec deux défaites.

Djokovic est revenu sur son match en conférence de presse : «pour être honnête, je ne pense pas que ça a été un match d'une grande qualité, vu du court en tous cas», a estimé le détenteur de 14 couronnes du Grand Chelem, avouant être un peu enrhumé à Londres, comme ce fut le cas il y a deux semaines au Masters 1000 de Paris.

Le suspense aura finalement duré moins d'une heure pour cette affiche entre Djokovic, qui a facilement battu Isner à Londres lundi (6-4, 6-3), et Zverev, qui a dû s'employer un peu plus pour venir à bout de Cilic (7-6 (7/5), 7-6 (7/1)), pour leur entrée en lice au Masters.

Mais l'issue a une nouvelle fois été défavorable à l'Allemand de 21 ans, balayé il y a un peu plus d'un mois en une heure (6-2, 6-1), en demi-finale du Masters 1000 de Shanghai.

Zverev a accroché «Nole» pendant une cinquantaine de minutes, grâce à un excellent service. Il a notamment été flashé à 230 km/h sur un ace et tournait à plus de 80% de première balle sur ses quatre premiers jeux de service.

«C'était encore plus dur que contre Isner», réputé être l'un des tout meilleurs serveurs du circuit, a lâché sur le court Djokovic, qui est considéré comme l'un des meilleurs relanceurs et a fait le dos rond pendant cette entame presque parfaite de la pépite allemande.

Occasion ratée

Mais Zverev a ensuite raté une belle occasion en laissant filer deux balles de break à quatre jeux partout, puis a totalement baissé son niveau de jeu pour s'incliner logiquement en une heure et quart.

«A 5-4 contre moi avec un break de retard, face à Zverev qui servait bien dans le premier set, ça aurait été difficile pour moi», a ajouté Djokovic.

A Londres, Djokovic vise un sixième sacre au Masters pour égaler le record de Roger Federer. Cela viendrait couronner son exceptionnel retour au premier plan depuis six mois: victoires en Grand Chelem à Wimbledon et l'US Open et en Masters 1000 à Cincinnati et Shanghai.

Avant d'arriver à Londres, il a atteint la finale du Masters 1000 de Paris, s'inclinant en finale contre le Russe Karen Khachanov qui a mis fin à sa série de 22 succès consécutifs.

Ce parcours quasi sans faute lui a permis de ravir la place de N.1 mondial à l'Espagnol Rafael Nadal, blessé aux abdominaux et forfait pour ce Masters.

Dans l'autre match du groupe "Kuerten" mercredi, Cilic, 7e joueur mondial, a progressivement pris le dessus sur le géant Isner (2,08 m) pour s'imposer en trois sets. Le Croate reste en course pour atteindre les demi-finales, ce qui serait une première pour sa quatrième participation au Masters. Mais il affrontera Djokovic vendredi...

En revanche, Isner est quasiment éliminé pour sa première participation, avant son dernier match contre Zverev.

Jeudi, Federer affrontera le Sud-Africain Kevin Anderson, invaincu en deux matches à Londres pour sa première au Masters et en position très favorable, dans un groupe où tout reste à jouer.

Le Suisse, pour sa 16e participation - autre record qu'il détient avec le nombre de sacres - s'est incliné dimanche, méconnaissable contre le Japonais Kei Nishikori (7-6 (7/4), 6-3), puis s'est relancé contre l'Autrichien Dominic Thiem (6-2, 6-3).