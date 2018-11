CAN 2019 : les équipes qualifiées

Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 se déroulent jusqu'en mars prochain. Voici la liste des sélections qualifiées au fur et à mesure.

Cameroun

Tenant du titre et vainqueur de la CAN à 5 reprises, le Cameroun est qualifié d’office en tant que pays organisateur.

Madagascar

La sélection malgache a obtenu son ticket le 16 octobre 2018 après une victoire face à la Guinée équatoriale (1-0). Il s’agira de la première participation de Madagascar à une Coupe d’Afrique des nations.

Tunisie

Les Aigles de Carthage ont composté leur billet le 16 octobre 2018 après un succès au Niger (1-2). Vainqueur en 2004, la Tunisie disputera sa 19e CAN.

Egypte

Les Pharaons seront bien là. Après une victoire au Swaziland (0-2) le 16 octobre 2018, les Egyptiens, vainqueurs à 7 reprises de la CAN, seront bien au Cameroun pour disputer leur 23e coupe africaine.

Sénégal

Les Lions de la Teranga ont obtenu leur qualification pour la CAN 2019, le 16 octobre 2018, après un succès au Soudan (0-1). Lors de sa 15e participation, le Sénégal tentera de décrocher son premier sacre africain.

Maroc

Le 17 novembre 2018, au lendemain de sa victoire face au Cameroun (2-0), le Maroc a obtenu sa qualification pour sa 17e CAN grâce à la victoire des Comores sur le Malawi (2-1). Les hommes de Hervé Renard sont assurés de terminer aux deux premières places du groupe.

Mali

Le Mali a composé son billet pour la CAN après être allé s'imposer au Gabon (0-1), le 17 novembre 2018. Les Maliens sont assurés de terminer aux deux premières places du groupe C et disputeront donc leur 11e Coupe d'Afrique l'été prochain.

Nigeria

Au terme d'un match nul face à l'Afrique du Sud (1-1), le 17 novembre 2018, les triples vainqueurs de la CAN (1980, 1994, 2013) sont assurés de disputer leur 18e Coupe d'Afrique des nations.

Ouganda

Assuré de terminer premier de sa poule après sa victoire face au Cap-Vert (1-0), le 17 novembre 2018, l'Ouganda disputera sa 7e CAN l'été prochain au Cameroun.