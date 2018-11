Vidéo : l'incroyable accident d'une pilote allemande en Formule 3 fait cinq blessés

La jeune pilote allemande (17 ans) a vu sa voiture décoller à pleine vitesse, au 4e tour de cette course de F3, à l’approche d’un virage. Sa Dallara-Mercedes s’est écrasée derrière les rails et grillages de sécurité, au virage de Lisboa.

Quelques heures après cet accident, l’hôpital a indiqué que Sofia Flörsch était consciente et hors de danger mais souffre d’une fracture à la colonne vertébrale. Les autres blessés, le pilote Sho Tsuboi dont la monoplace a heurté le rail, deux photographes et un commissaire de piste, ne souffrent que de traumatismes au dos et au visage et aussi d’une fracture pour l’un d’eux.

L’Allemande a tweeté quelques heures après l’événement : « Je voulais indiquer à tout le monde que j’allais bien, et que je me faisais opérer demain matin. »

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.



Thanks to everybody for the Supporting messages.



Update soon.

— Sophia Floersch (@SophiaFloersch) 18 novembre 2018