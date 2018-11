WRC : Sébastien Ogier s'offre un sixième titre mondial

La lutte finale a tourné à l’avantage de Sébastien Ogier. Le pilote français a décroché, dimanche, son sixième titre de champion du monde WRC consécutif au terme d’un rallye d’Australie qui a vu ses deux principaux adversaires abandonner.

Tour à tour, Thierry Neuville et Ott Tänak sont partis à la faute. Une aubaine pour le natif de Gap qui s’est contenté de terminer à la 6e place de cette ultime épreuve, remportée par Jari-Matti Latvala, pour se coiffer d’une nouvelle couronne. Et elle n’aura pas été la plus facile à aller chercher.

Encore deux ans de WRC ?

«Cette saison, le combat avec Thierry (Neuville) et Ott (Tänak) a été acharné, c’est une émotion très forte», a confié le Gapençais qui sera au volant d’une Citroën la saison prochaine. Avec la possibilité de se rapprocher un peu plus des neuf titres de Sébastien Loeb.

Même s’il n’y pense pas forcément. « Très honnêtement, je ne me suis pas fixé comme objectif de dépasser Sébastien Loeb, a confié Ogier. J’ai signé un contrat de deux ans avec Citroën, un contrat que je vois comme mon dernier. Même si je réalise deux saisons parfaites, ça ne fera que huit. Ce n’est pas arrêté mais c’est le plan de carrière que je me suis fixé. La saison a été éprouvante.»